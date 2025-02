"Tűz és víz vagyunk" - csalódott a Házasság első látásra szereplője

"Egy időszak lezárult! Úgy hozta a sors, hogy a közös utunk a végéhez ért, és külön folytatjuk. Ezt a döntést én hoztam meg. Úgy gondolom, annyira mások vagyunk, mint a tűz és a víz. A kapcsolatunkat nagy áldozatok árán lehetett volna működtetni és ebbe már nem akartam belemenni" - írta a közösségi oldalán a Házasság első látásra szereplője, aki Brumi néven lett ismert a műsorban.

Házasság első látásra: Reni és Brumi

Fotó: Instagram.com/kovacs_renii/

"Szép volt jó volt... Mindenkinek jobb lesz külön. Köszönöm szépen mindenkinek aki végig kísérte a hat hetet és drukkolt nekünk / vagy éppen ellenünk szurkolt" - tette hozzá. A reality rajongói ma este a Tények Pluszban láthatják a férfit, amit hosszabban elemzi a közelmúltat.

Házasság első látásra: mindenki szakított

Mint írtuk, a Házasság első látásra második évadja január 7-én ért véget - a képernyőn, mert a realityt hónapokkal korábban felvették. Két házaspár döntött a folytatás mellett: az egyik párt Judit és Szabolcs alkották, de Reni és Brumi is együtt maradt, legalábbis látszólag. Azóta kiderült, hogy az előbbi házaspár végül a válás mellett döntött, így már csak Reni és Brumi házassága maradt kérdéses. Ők sokáig nem beszélhettek arról, hogyan alakult a kapcsolatuk.

Házasság első látásra

Fotó: TV2

Reni most a Tények Plusznak beszélt érzéseiről: kiderült, hogy már elvált. Férje, Brumi már a forgatás hetei alatt is arról beszélt, hogy külsőre Orsi a típusa, most Reni úgy érzi, hogy mindketten becsapták őt - a férje és a nő, akit barátnőjének hitt. Egyikkel sincs már semmiféle kapcsolata, úgy érzi, becsapták. Erről bővebben itt olvashat.