Újabb házasságát jobban átgondolja a TV2 sztárja

Mint írtuk, Reni a TV2-n lett ismert, a Házasság első látásra című népszerű realityvel. Szerinte exe nem vállalt felelősséget a tetteiért és semmiféle magyarázattal nem szolgált felé, nem nőtt fel és nem tanult meg felelősséget vállalni a tetteiért. „Mert nem az a segítség ha két felelőtlen ember támogatja egymást a hárításban! Nem tudom milyen áldozatokról beszélt az exférjem, mert sajnos pont ezek teljes hiánya miatt ért véget, hiszen annyit nem tett, hogy magyarázatot adjon, vagy jelezze felém a válási szándékát, ahogy ezt a posztjában férfiasan kiemelve megtette! Gondolom miután rátettem a telefont, a sok reggeli beszélgetéstől elzsibbadt a keze és nem tudott már visszahívjon!” - jegyezte meg. Erről bővebben itt olvashat.

A realityszereplő most közösségi oldalán vallott arról, hogy megismert valakit, aki szimpatikus lett, de abbamaradt a közeledés. Azóta más nem igazán érdekelte, bevallása szerint nem is keresgél. "Nem is tudok hol ismerkedni. Meg ha beülök valahova vagy szórakozni megyek, oda a barátaimmal megyek és velük foglalkozok. Netem meg olyan személytelen" - közölte. "A következő házasságomat megfontoltabban szeretném megkötni" - tette hozzá.

