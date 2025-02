Tinderen ismerkedik a Házasság első látásra szereplője

Brem László a Házasság első látásra első évadának másik szereplőjével, Dávid Petrával kamerák előtt beszélgetett arról, hogy "tudnak-e még szeretni", mi a helyzet velük a párkapcsolatok terén.

Mint ismert, Brem László házassága nem jött össze a szakértők által neki szánt Góbi Hildával, utána viszont volt egy komolynak tűnő kapcsolata Konyári Edinkával – azóta azonban vele is szakítottak. A férfi most elmondta, folyamatosan pörgeti a Tindert, bár kicsit már ráunt az alkalmazásra.

Alapvetően nagyon sok komoly kapcsolatom volt onnan, és nagy szerelmeim is voltak Tinderről, így én csak pozitívan tudok erről nyilatkozni.

Ugyanakkor sokszor tapasztalom, hogy nálam fiatalabb nők annyira el vannak hanyagolva, hogy még egy sminket sem dobnak fel. Sokan mondják, hogy könnyű nekem. De miért is? Mert elmegyek reggelente edzeni? Az, hogy kívül jól néz ki az ember, annak nyolcvan százaléka belülről fakad" – magyarázta Dávid Petra videójában.

Brem László a videóban arról is beszélt többek között, hogy a jelenlegi életszakaszában milyen kihívásokkal küzd: "Kapuzárási pánikban vagyok éppen. El szokták ezt túlozni, de én lassan az ötven felé most épp a Brem 2.0-ra törekszem. Klisé, de az ember minden évben tesz valamilyen fogadalmat, én nem szoktam tenni, de év elején mindig elkap, hogy valami újdonságot szeretnék. Ez lehet munka vagy bármi más is.

Csináltam olyat is például, hogy elmentem a Házasság első látásra című műsorba, ez is egy ilyen januári újításnak az eredménye volt.

2023-ban azt tűztem ki célul, hogy igenember leszek, így a műsorra is igent mondtam" – árulta el azt is, hogy annak idején miért vállalta tévés szereplést.