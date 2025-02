Hirtelen szakított a TV2 jóképű sztárja

Gerit a nézők a Házasság első látásra című műsorból ismerhetik, ahol Renivel házasodott össze, azonban kapcsolatuk válással végződött. Nemrég a férfi hosszas titkolózás után vallotta be, hogy a reality után rátalált a szerelem. Kezdeteben titkolta, hogy barátnője van, este, a sötétben találkoztak vagy otthon maradtak a négy fal között, ugyanis akkor még nem oszthatta meg, hogy párkapcsolatban van.

Házasság első látásra: Reni és Geri

Fotó: TV2 / TV2

Úgy tűnik azonban, hogy ennek a szerelemnek is vége, Geri ugyanis szakított a kedvesével.

Ígértem egy nagy bejelentést, hogy bemutatom a kedves páromat, mivel idő közben szakítottunk, így csak a bejelenteni valóm van, hogy újra szingli vagyok

- jelentette be.

Gerit, ahogy sokakat megviselte a szakítás, azonban igyekszik feldolgozni és a jövőre koncentrálni.

"Nyilván egy szakítás sosem kellemes.

Igyekszem úgy feldolgozni, hogy ne uralja a hétköznapjaimat.

Mindig is volt, és van is benne egy derű, úgyhogy megyek tovább. De mivel minden kapcsolatomat, ezt is komolyan vettem... Nyilván ezeket fel kell dolgozni, ki kell gyógyulni, de hogy egy klasszikust idézzek: szemem újra a pályán! - mesélte.

A szakítás okairól csak szűkszavúan nyilatkozott.

"Nagyon úgy tűnt, hogy minden passzol, passzolt is.

Csak vannak dolgok, amiket nem tolerálok, és pont egy ilyen dolog történt.

Ez sajnos elég nekem ahhoz, hogy ki is ábránduljak" - magyarázta a Tények Plusznak.