Hódi Pamela elárulta, milyen a kapcsolatuk Berki Mazsival

A 43. születésnapja előtt majdnem egy hónappal, tragikus hirtelenséggel halt meg Berki Krisztián 2022 májusában, két gyereket félárván hagyva maga után. Akkori felesége, Berki Mazsi és korábbi élettársa, Hódi Pamela azonban nem mindig voltak túl jó viszonyban, hiszen sok mindenben, főleg gyereknevelési kérdésekben nem igazán értettek egyet. Berki halálakor azonban sokat együtt kellett működniük, viszont a kapcsolatuk rendezése még váratott magára. Hódi elmondta, hogy mindketten belátták, hogy gyerekeik féltestvérek, ezért is volt fontos, hogy ne akadályozzák a lányokat abban, hogy találkozzanak.

Hódi Pamela és családja. Férjével, Tóth Bencével már hét éve házasok

Fotó: Hódi Pamela Instagram

Hódi az RTL Reggeli vendégeként beszélt arról, hogy valójában Natika és Emma miatt lendültek túl a nézetelétréseiken, viszont a boksz szeretete is segített nekik a jó viszony kialakításában.

Nem mondanám azt, hogy minket kifejezetten a boksz szeretete hozott össze. Tehát nekünk most már egy másfél-két éve abszolút normális lett a kapcsolatunk, szerintem olyan, amilyennek lennie kell. Hiszen a gyerekeink, ahogy ezt Mazsi is elmondta, testvérek. Tehát én annak vagyok a híve, hogy azért mert nekem valakivel valamilyen problémám volt, vagy van, azt én nem fogom átvinni a saját gyerekem életére.

Tehát attól függetlenül az én gyerekemmel találkozhat bárki, mert éppen én azt az adott személyt esetleg nem kedvelem, én nem fogom tőle megvonni. Én azt gondolom, hogy ha az embernek a szabályait betarja a másik fél, akkor ez onnantól kezdve egy nagyon jól működő dolog tud lenni, Mazsival nagyon jó lett a kapcsolatunk..." - magyarázta Hódi Pamela, aki azért is nagyon hálás Berki Mazsinak, mert kiállt mellette és szurkolt neki a Sztárboxban, és azóta is folyamatosan támogatják egymást, ha szükségük van rá.

Hódi Pamela és Berki Mazsi viszonya az elmúlt másfél évben nagyon jó lett

Fotó: Hódi Pamela Instagram

Hódi Pamela azt tisztázta, hogy szerinte nagyon jó irányba változott Berki Mazsi és bár nem tartják napi szinten, sőt havi szinten sem a kapcsolatot, de szinte mindent meg tudnak egymással beszélni. A kétgyerekes édesanya Berki Krisztiánnal közös kislányáról is beszélt, hiszen nagyon büszke arra, hogy a 11 éves Natika is szereti a sportot, teljes erőbedobással kézilabdázik, és nemrég megkapta az Év játékosa díjat is.