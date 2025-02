Világsztár szemelte ki magának Fésűs Nelly lányát

Régóta modellkedik Horváth Csenge, Fésűs Nelly idősebbik lánya és igencsak sikeres a szakmában. Most egy nem mindennapi felkérést kapott, ugyanis ő volt a szerencsés, aki egy reklámfilmben szerepelt a sármos színésszel, Michele Morronéval. Morrone a 365 nap című filmmel lett világhírű. Azóta a Hell reklámarca is lett és a cég több reklámfilmjében is szerepelt, így most ismét Magyarországon forgatott az energiaitalokat forgalmazó és gyártó cégnek.

Így csatlakozott hozzá Horváth Csenge is, akivel a videó végén van egy igazán zavarbaejtő jelenetük is, ahol majdnem megcsókolják egymást. A fiatal lány megszólalt arról, milyen élmény volt számára egy ilyen népszerű és sármos színésszel dolgozni.

Én ezt ugyanúgy fogtam fel, mint bármilyen más munkát. Mondhatni, szinte teljesen mindegy az, hogy kivel dolgozom, mert számomra nem ez a lényeg.

A lehető legtöbbet és legjobbat szerettem volna kihozni magamból, különösen, hogy ez egy elég nagy kampány. Michele Morrone filmjeit én személy szerint nem láttam, de azt tudom, hogy sok nő számára ő egy ideál..." - vallotta be Fésűs Nelly nagylánya, aki valójában a munkára koncentrált.

A barátnői persze nagy rajongói a színésznek, és nagyon büszkék voltan rá, hogy Csenge vele dolgozhatott, így elmondása szerint ők közös sikernek tudták be, és valójában ezt miattuk is csinálta végig. A fiatal lány elmondása szerint nagyon rendesen viselkedett vele az olasz színész és teljes mértkében támogatták egymás munkáját, jó viszony alakult ki köztük. Azt is elárulta, tartják-e a forgatás óta a kapcsolatot.

Beszéltünk igen, most, hogy megjelent a reklám, illetve nyilván összebarátkoztunk ezalatt az egy hét alatt, úgyhogy igen, mondhatni tartjuk a kapcsolatot...

De abszolút nem tekintett rám ő sem nőként, mert ilyenkor nem férfi-női viszonyban állunk, hanem mint munkatársak, akiknek együtt kell dolgoznia egy feladaton. Voltam már korábban is hasonló helyzetben és ilyenkor tényleg nem az adott személyt látom, bármennyire is nehéz elhinni, csak egy partnert. Éppen ezért nem is voltam zavarban" - zárta a Bors érdeklődésére a fiatal modell.