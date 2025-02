Horváth Éva műtétje után hatalmas bejelentést tett

Az egykori szépségkirálynőt úgy volt, hogy ötödszörre is megműtik, azonban a beavatkozást el kellett halasztani egyéb okok miatt. Az operációra így pár nappal később került sor. Horváth Éva ezúttal is a közösségi oldalán számolt be a fejleményekről.

Horváth Éva

Fotó: Horváth Éva/Instagram

"Köszönöm, hogy megint ennyien szorítottak! Hogy mi történik a műtét után?

Ahogy látjátok, minden kezdődik elölről.

Kezdődik a gyógytorna.

Nem tudok még most a lábamra állni, épphogy csak egy picit tudom a talajhoz érinteni a lábamat.

Bízunk benne, hogy ez pár nap múlva megváltozik! Én megteszek érte mindent" - hallható az Instagram-sztorijában, ahol az is látható, hogy Horváth Éva egy járókeret segítségével, bekötött lábakkal sétál a kórház folyosóján.

Mi történt eddig Horváth Évával?

Horváth Éva novemberben osztotta meg, hogy Balin súlyos balesetet szenvedett. Később azt is elárulta, hogy motorozott, mikor megtörtént a baj, nyílt törést szenvedett, majd hosszú időn keresztül a kórházban kezelték. Az egykori szépségkirálynőnek 8 órás műtéten kellett átesnie, infúziókat kapott, a lába és keze pedig hatalmasra volt dagadva a motorbaleset miatt. December elején tért haza Horváth Éva Baliról, a mentősök akkor hordágyon vitték őt el a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről, ugyanis Magyarországon még több kezelés várt rá.

Balin az orvosa arról tájékoztatta, hogy elkapott egy nagyon durva fertőzést. Olyanokat mondott neki, hogy „bármi megtörténhet”, hogy „nem biztos, hogy lesz lába”, ezt ugyanis nem tudja megígérni. A volt műsorvezető, szépségkirálynő ezért jött haza a nyílt lábtörése után, szörnyű állapotban, rengeteg antibiotikumot és fájdalomcsillapítót szedett. Jelenleg is rehabilitációra jár, a sérült lábát pedig fokozatosan terhelik.