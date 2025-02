Szerződésszegés után visszatérhet a TV2-re Horváth Tamás

Horváth Tamás sokáig a TV2 arca volt: megnyerte a Sztárban sztárt, majd Balázs Andreával A Nagy Duettet, végül a Sztárban sztár leszek! zsűrijében is helyet kapott. A közös munkának a Dancing with the Stars első évada során, 2020-ban lett vége, miután az énekes egy balesetre hivatkozva nem jelent meg az élő adásban.

Horváth Tamás

Fotó: Instagram/Horváth Tamás

Horváth Tamás a szerződésszegés ellenére is követelte volna a gázsiját, a TV2 viszont 10 millió forintos kötbért emlegetett, ám végül sikerült peren kívül rendezniük a nézeteltérést. Úgy tűnik, a csatorna mostanra megbocsátott az énekesnek, zsűritagként még munkát is adhat neki A Nagy Duettben – legalábbis így értesült a Blikk.

"Bár a felek között sok volt a sérelem és a feszültség, az idő enyhítette a haragot, és a korábbi vitás ügyüket is sikerült kulturált módon lezárniuk.

Így amikor felvetődött, hogy Tomi, mint A Nagy Duett legutóbbi évadának győztese, idén a zsűriben foglaljon helyet, nem igazán volt ellenvetés egyik fél részéről sem.

A stábot is meglepte a visszatérés, de úgy tűnik, valóban mindenki maga mögött hagyta a múltat, és tiszta lappal vágnak neki az újabb közös munkának" – árulta el a lapnak egy bennfentes.

A TV2 hivatalosan egyelőre nem közölt sokat a visszatérő műsorról, de már a versenyzők személyéről is megindult a találgatás. "Örülünk, hogy A Nagy Duett zsűritagjai kapcsán is ilyen hatalmas a várakozás. Ígérjük, ahogy eljön az ideje, a nézők mindent megtudnak A Nagy Duett 2025-ös évadáról" – érkezett a válasz a TV2 sajtóosztályától.