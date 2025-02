A botrányos szakítás után Horváth Tamás elmondta, miért tér vissza a TV2-re

Horváth Tamás sokáig a TV2 egyik arca volt: megnyerte a Sztárban sztárt, majd Balázs Andreával A Nagy Duettet, végül a Sztárban sztár leszek! zsűrijében is helyet kapott. A közös munkának a Dancing with the Stars első évada során, 2020-ban lett vége, miután az énekes egy balesetre hivatkozva nem jelent meg az élő adásban.

Horváth Tamás

Fotó: Instagram/Horváth Tamás

Horváth Tamás a szerződésszegés ellenére is követelte volna a gázsiját, a TV2 viszont 10 millió forintos kötbért emlegetett, ám végül sikerült peren kívül rendezniük a nézeteltérést - de az énekes sokáig nem tűnt fel a csatornán. A tévétársaság megbocsátott az énekesnek, a korábbi vitás ügyüket is sikerült kulturált módon lezárniuk. Mint írtuk, Horváth beült A Nagy Duett zsűrijébe.

Itt nézhet mai képeket a show idei sajtóbemutatójáról: