Itt a nagy bejelentés az Így jártam anyátokkal főszereplőjétől

Az Így jártam anyátokkal főszereplője, a Ted Mosbyt játszó Josh Radnor az Instagramon jelentette be, hogy podcastsorozatot indítanak a tévésorozat egyik alkotójával, Craig Thomasszal. Nézze meg a posztját!

Mint a bejegyzésből is látszik, a podcastjük címe How We Made Your Mother lesz, ami a vígjátéksorozat eredeti címére (How I Met Your Mother) utal, egyébként kulisszatitkokat, régi forgatási sztorikat ismerhetnek meg belőle a rajongók.

A podcast március 10-én indul, már a YouTube-on is kapott egy előzetest: