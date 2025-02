III. Károly király nagyon dühös

Az uralkodónál még tavaly diagnosztizáltak rákot az orvosok, emiatt pedig még azóta is kemoterápiát kap. III. Károly király ugyan visszavett a tempóból, azonban a betegsége sem tántorította őt el attól, hogy rendszeresen foglalkozzon a közügyekkel, ugyanis imádja a munkáját.

III. Károly király

Fotó: Northfoto

A napokban az egykori személyzete hozta nyilvánosságra, hogy ugyan a király mindig nagyon türelmes, könnyen elveszíti a türelmét és az sem mindegy, hogy milyen bögréből issza a teáját.

Károlyt sok mindent irritálja a személyzet esetében. Az, ha esetleg rossz teásbögrét kap, ha számára nem csillognak eléggé a cipők... Egy másodperc alatt elveszti a türelmét, de hamar meg is bánja, hogy így tett

- mesélte a Quinn Igenis Asszonyom: A királyi család szolgálóinak titkos élete című könyvben.

Ha ez még nem elég, III. Károly király ki nem állhatja, ha a fogkrémet nem úgy nyomják rá a fogkeféjére, ahogyan ő azt szeretné, valamint attól is kiborult, mikor egy dedikálás közben a kelleténél jobban folyt a tolla, ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy nem bírja elviselni.

A király legtöbbször korán reggel indítja a napját, és késő estig a hivatalos feladataira koncentrál. Mivel számára elsőbbséget élvez a munka, ezért az alkalmazottaktól is elvárja ugyanezt, valamint azt is, hogy a rájuk megbízott feladatot pontosan teljesítsék - számolt be róla a Mirror.