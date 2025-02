Új zenei tehetségkutató indult, meg is vannak a győztesek

A Jägermeister Hangadó zenei tehetségprogram célja, hogy támogassa Magyarország feltörekvő zenészeit, és velük együtt gazdagítsa hazánk kulturális és éjszakai életét. A tavaly év végén közzétett felhívás szerint olyan zenészek jelentkezését várták, akik nem teljesen kezdők, de még nem is futottak be igazán. A program – a szervezők szándéka szerint - nem csupán egy tehetséggondozó, hanem egy közösségteremtő eseménysorozat is, amely a zenén keresztül hozza közelebb egymáshoz az alkotókat és a közönséget.

A Hangadó első hazai felhívására 156 jelentkezés érkezett, ami azt jelzi számunkra, hogy nagy igényük van a zenei pályán elinduló fiataloknak az ilyen támogatásra, amit a program nyújt

– mondta Somogyvári Ádám, Senior Brand Manager. „A Jägermeister elkötelezett a fiatal tehetségek támogatása mellett és örömmel hozta el hazánkba globális zenei programsorozatának részét, amely reményeink szerint új fejezetet nyit a magyar zenei tehetséggondozásban” – tette hozzá.

A programba három saját zeneszámmal lehetett jelentkezni, a beérkezett dalokat pedig egy szakmai zsűri, valamint a közönség is értékelte, majd választotta ki a mentorprogram résztvevőit. „Rendkívül színes volt a felhozatal műfajok szempontjából” - mesélték az előzsűri tagjai. „Üdítő módon a manapság népszerű műfajokon felül, mint a trap vagy az r&b, a Hangadóban a drum&bass-től a metálig szinte minden stílus képviseltette magát.”

Mostanra pedig az is kiderült, hogy kik lettek a befutók, akik most az ország legjobb stúdiójában dolgozhatnak a szakma kiválóságaival, majd hamarosan saját dalaikat adhatják elő a nagyérdemű előtt. Eszerint a közönség kedvence aZorka (@azorkavagyok) lett, míg a zsűri HURRT (@hurrtmusic), DIW (@jazzelvezo), Lil 404 (@404aha), NYPE (@nypemusic) és deviyah (@deviyahxo) mellett tette le a voksát.

Ők tehát azon szerencsések, akik az elmúlt évek egyik legizgalmasabb előadója, ajsa luna, a rendkívül sokrétű zenei munkássággal büszkélkedő iamyank és a globális trendeket hazai ízekkel érzékenyen ötvöző Solére nevével fémjelzett, egyébként mentor szerepkört is betöltő zsűri segítségével egy háromnapos session alatt készülnek fel a legnagyobb megmérettetésre, a Dürer nagyszínpados fellépésre.

A március 12-i koncert a nagyközönség számára ingyenes, de regisztrációhoz kötött.