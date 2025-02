Hivatalosan is elvált Jennifer Lopez és Ben Affleck

A pár kapcsolata eleinte mesébe illő volt, ugyanis közel 20 év után találtak másodszorra egymásra, majd titokban keltek egybe a szűk család jelenlétében egy kápolnában. Később azonban lehullott a lepel, ugyanis érezni lehetett, hogy valami nem stimmel közöttük, habár ők igyekeztek fenntartani a látszatot. Feszült volt közöttük a viszony, ráadásul egyre többször nyilvános helyen veszekedtek. Később kiderült, hogy Ben Affleck Jennifer Lopez nélkül néz házat, sőt, ami a rajongókat is megdöbbentette, el is költözött tőle.

Jennifer Lopez és Ben Affleck

Fotó: Instagram.com/benniferxarchives/

Augusztus végén azonban hivatalossá vált, hogy habár az utolsó pillanatig küzdöttek a kapcsolatukért, mégsem sikerült megmenteniük a házasságukat, az énekes-színésznő ugyanis beadta a válókeresetet. A válásuk pedig mostanra hivatalosan is bekövetkezett, másodszor is elváltak az útjaik. Habár kezdeteben azt pletykálták, hogy a felek között annyira elmérgesedett a viszony, hogy nem is beszélnek egymással, mégis sikerült megegyezniük. Sem Lopez, sem pedig Affleck nem fizet egymásnak tartásdíjat, és mivel közös gyerekük nem született, így egyiküknek sem kell gyerektartást fizetnie, illetve a közös felügyeleti jog sem illeti így őket. Azt egyelőre nem tudni, hogy a közös vagyontárgyak elosztásában hogyan döntöttek, ahogyan egyelőre titok maradt az egyéb közös pénzügyi javak sorsa is.

Az viszont biztos, hogy békében váltak el egymástól, amit a bíró hivatalosan február 21-én mondott ki - írja az Entertainment Weekly.