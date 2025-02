Jessica Alba ezért döntött a válás mellett

Jessica Alba és Cash Warren 17 év házasság után döntöttek úgy, hogy külön utakon folytatják. A házasságukból három gyerekük is született, Honor Marie Warren 2008-ban, Haven Garner Warren 2011-ben, és fia, Hayes Alba Warren 2017-ben. Kapcsolatuk mindig is irigylésreméltónak és gondtalannak tűnt, ezért sokakat meglepett a hír, miszerint hamarosan elválik az álompár.

Jessica Alba és Cash Warren a gyerekeikkel

Fotó: Instagram.com/jessicaalba/

Az okokról eddig mind a két fél hallgatott, azonban a színésznő keresetében az áll, hogy kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva adta be a válókeresetet. A dokumentumban az is szerepel, hogy Alba és Warren már december 27-i óta nem élnek együtt. Egyikük sem kötött házassági szerződést, azonban mivel jó viszonyban váltak el, békés körülmények között szeretnék az anyagiakat, valamint a közös gyerekeik felügyeletét is intézni. Jessica Alba vagyona egyébként jóval nagyobb, mint egykori párjáé, ugyanis neki 623 millió dollárt ér a cége - osztotta meg a Page Six.

A színésznő a kétezres évek egyik legnagyobb szexszimbóluma volt, olyan filmekben láthatták, mint 2003-as Honey, ami elhozta számára a nagy áttörést. Majd feltűnt a Fantasztikus Négyes című szuperhős-filmkben, A kabalapasi című vígjátékba, A Szem című 2008-as horrorban , a Valentin napban, és a nagysikerű Sin City – A bűn városa című filmben is Bruce Willis oldalán. De sorozatban is játszott, ő játszotta a Sötét Angyal főszerepét.