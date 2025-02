Véres fejjel forgatott a Lánchídnál a világsztár - fotók

Folytatódtak a Matchbox című film munkálatai: John Cena szombaton ismét megjelent a Lánchídnál, miután ugyanott a kaszkadőrével is felvettek már pár veszélyes jelenetet. A pankrátorból lett színész korábban egy bámészkodó kisfiúval is kezet fogott, ezúttal pedig (a sminkeseknek köszönhetően) véres fejjel jelent meg – amiről fotókat is láthat a Bors oldalán.

@borsonline John Cena kezett fogott legfiatalabb rajongójával! Budapesten forgatja John Cena a Matchbox című filmjét, február második hétvégéjén a Lánchídon vettek fel izgalmas jeleneteket. A rajongók elárasztották a Széchenyi teret, mindenki látni akarta a világsztárt. Cena forgatás közben pedig olyat tett amire senki nem számított: váratlanul odaszaladt egy kisfiúhoz, hogy személyesen üdvözölje. #bors #johncena #forgatas #budapest #lanchid #matchbox #hollywood ♬ eredeti hang – Bors - Bors

Ki az a John Cena?

John Cena annak idején profi pankrátorként tűnt fel: a WWE által elismert tizenhat világbajnoki címével világrekordernek számít, a WWE SmackDown nevű pankrátorshow-ban majdnem 230 epizódban szerepelt eddig.

Színészként először a 2006-os A tengerészgyalogosban láthattuk, azóta pedig olyan produkcióban is megjelent, mint például a Kész katasztrófa, a Szűzőrség, a Halálos iramban 9., az Űrdongó, a The Suicide Squad – Az öngyilkos osztag, a Barbie, a Dzsungelhajsza vagy az Argylle: A szuperkém.