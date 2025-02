John Lennon fia a mai napig nem bocsátott meg édesapjának

John Lennon, a 20. század egyik legnagyobb énekese, zeneszerzője, költője, valamint a The Beatles gitárosa munkásságával történelmet írt. Zenei karrierje mellett békeaktivista, színész és festőművész is volt. 1980. december nyolcadikán, hétfő este tizenegy óra körül a New York City-béli Dakota-ház előtt Mark Davis Chapman 38-as kaliberű revolveréből leadott 5 lövéssel ölte meg. Sokan úgy tartják, hogy Yoko Ono megjelenése okozta a világ leghíresebb együttesnek, a Beatlesnek a feloszlását. Az igazat soha nem tudjuk meg, ahogy azt sem, mi lett volna, ha a zenekar még jó pár évig, akár évtizedig együtt marad.

John Lennon

Fotó: Bob Gruen / Facebook

Nem titok, hogy első feleségét, Cynthia Lennont bántalmazta, erőszakosan viselkedett vele, ugyanis féltékeny és birtokló típus volt, aki rendszeresen rendezett jeleneteket. A nehézségek ellenére a nő kitartott a zenész mellett, szült neki egy fiút, így sokként érte, mikor megtudta, hogy férje mást szeret.

Cynthia, amikor rajtakapta Yoko Onóval, elvált tőle.

Nélküle nevelte fel a fiukat, aki később éveket töltött azzal, hogy szabaduljon apja árnyékától" - fejtette ki a család egy közeli ismerőse.

Julian Lennon, John Lennon legidősebb fia a mai napig neheztel édesapjára, amiért elhagyta őt és édesanyját.

Fájt, hogy apa elhagyott bennünket.

Anyával sosem volt közünk a Beatleshez.

Évekig depressziós voltam, és időnként bizony még ma is szorongok, de rájöttem: az az egyetlen gyógymód, ha felülemelkedem rajta

- mesélte.

Julian Lennonnak van egy féltestvére, azonban vele nagyon jó a kapcsolata.

"A fél­te­sóm­mal, Seannal viszont a legjobb haverok lettünk, ő mindent elmondott, amit tudott" - tette hozzá a zenész fia, aki egyébként ma már Yoko Onóval rendszeresen tarja a kapcsolatot - írja a Metropol.

Korábban, mivel John Lennon a teljes vagyonát szerelmére hagyta, míg fiára semmit, Julian Lennon pert indított a végrendelet miatt, azonban sikerült megegyezniük. A ma már 61 éves Julian Lennont annyira megviselte a családi drámája, hogy a házasságtól és a gyerekvállalástól is idegenkedik -