Johnny Depp komoly ígéretet tett egy magyar színésznőnek

Mint arról beszámoltunk, Johnny Depp tavaly Magyarországon forgatta Modiglianiról szóló filmjét, a Modit, amelyben több magyar színész is közreműködött. Köztük volt a Jászai Mari-díjas Csoma Judit is, aki elmondása szerint szinte az esélytelenek nyugalmával jelentkezett a meghallgatásra, de végül a színházától kért korabeli kosztümöt, az angol szöveget pedig igyekezett franciásan kiejteni – amivel aztán angol anyanyelvű színésznőket is maga mögé utasított.

Csoma Judit a Pokoli rokonok szereplőjeként

Fotó: RTL / RTL

"Megnézte Depp és állítólag Al Pacino is, aki producerként és színészként is részt vett a filmben. Depp engem választott... Az olvasópróbán találkozhattunk vele mindannyian.

Mindenkihez odament, mindenkihez volt néhány kedves szava, közvetlenül viselkedett, tisztelte a színészeket, nagyon felkészült volt, a legapróbb részletekig mindenre odafigyelt.

Az én jelenetem forgatási helyszíne a Károlyi-kert volt, a partnerem pedig a Modiglianit játszó Riccardo Scamarcio. Csodálatos volt az egész stáb. Eleredt az eső, és már rohantak is egy esernyővel, tartották a fejem fölé, ha valamiért leálltunk, már hoztak is egy széket, hogy leülhessek. Szeretet, tisztelet és nyugodt légkör vett körül" – mesélte Csoma Judit a Johnny Depp-pel való közös munkáról a Story magazinnak.

A színésznő azt is elmesélte, hogy Johnny Depp komoly ígéretet tett neki, állítólag mindenképp szeretne még vele dolgozni. "Mielőtt Depp elhagyta Magyarországot, azzal hívott fel a castingiroda direktora, hogy át kell adniuk egy üzenetet Johnny Depptől:

szándékában áll Európában forgatni, és velem mindenképp szeretne még dolgozni.

Ez a találkozás is a sors ajándéka volt számomra" – nyilatkozta Csoma Judit.