Alig múlt el a meztelen-botrány, Kanye West megint őrjöngött

Úgy látszik, hogy nem telik el nap anélkül, hogy Kanye West ne csinálna maga körül felhajtást. Vasárnap a Grammy-díjátadón kérte meg feleségét, Bianca Censorit, hogy váljon meg a vörös szőnyegen a kabátjától, ami alatt szinte meztelen volt, most pedig Sean Combs alias Paff Daddy vagy P. Diddy szabadulása mellett kampányol, aki jelenleg is börtönben van.

P. Diddy és Kanye West

Fotó: Instagram.com/remedyblog/

A rapper az X-en akadt ki és kifejtette, hogy szerinte a szintén zenész barátjának nem lenne szabad rácsök mögött ülni, ideje lenne őt szabadon engedni.

Szabadságot Puffnak! Egy fiúnak, akinek az apja be van zárva, minden fiúnak, akinek az apja be van zárva, mindannyian nagyon közelről hallgassátok meg Dave Chappelles vicceit, lássuk, mennyire lesz vicces, amikor családokat választanak szét, különösen fekete családokat

- utalt P. Diddy fiára Kanye West.

A férfi ezek után egyenesen magához az Egyesült Államok elnökéhez, Donald Trumphoz fordult:

Kérem, szabadítsa ki a tesómat, Puffot

- számolt be róla a Mirror.

Mit követett el P. Diddy?

P. Diddy rappert azzal vádolják a hatóságok, miszerint 2009 óta verbálisan, érzelmileg, fizikailag és szexuálisan is bántalmazott több embert, valamint szexkereskedelemmel, emberrablással, gyújtogatással, vesztegetéssel foglalkozó bűnszervezetet is vezetett. A P. Diddy által tartott bulikon állítólag erőszakot alkalmazott, hogy az áldozatokat arra késztesse, hogy szexuális aktusokat hajtsanak végre szexmunkásokkal. Volt itt csoportos szex és drog party is. Ezt az állítás több videó és fotó is alátámasztja.