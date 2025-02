Autizmussal diagnosztizálták a pár napja a meztelen feleségével parádézó Kanye Westet 

Kanye West egy friss interjúban elárulta, hogy korábbi bipoláris diagnózisát tévesnek tartják, és valójában most autizmust állapítottak meg nála.

Felesége, Bianca Censori ösztönözte arra, hogy újraértékeltesse az állapotát, mivel szerinte a viselkedése nem utalt bipoláris zavarra.

West elmondása szerint az új diagnózis segített megérteni, miért ragaszkodik makacsul bizonyos dolgokhoz, és miért nehezen viseli az ellenvéleményeket.

Mivel az autizmus nem mentális betegség, már nem szed gyógyszereket.

Az interjúban West bejelentette, hogy új albuma, Bully, június 15-én, lánya születésnapján jelenik meg. Beszélt arról is, hogy kibékült egykori producerével, Mike Deannel, valamint a White Stripes zenei hatásáról. A Kendrick Lamar és Drake közötti konfliktusról is véleményt formált, és úgy fogalmazott, hogy aki Lamar ellen versenyez, az biztosan veszíteni fog - írja a The Guardian.