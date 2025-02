Szívhez szóló vallomást tett feleségének Kasza Tibi

Ritkán jelentkezik magánéleti történetekkel a közösségi oldalán Kasza Tibor és felesége, Kasza-Darai Andrea, akik már 12 éve alkotnak egy párt. Ezidő alatt már családdá bővültek, ugyanis született két kislányuk, Lora Bella 2018 novemberében, Liza Panna pedig 2022 júniusában. A Kísértés és a Szerencsekerék műsorvezetője most egy szerelmi vallomást tett a közösségi oldalán, ahol egy kapcsolatuk elején készült, és egy mostani fotóval mutatta meg, hogy mennyit változtak, fejlődtek ezidő alatt. Kasza Tibi egy vicces történetet is elmesélt az estéről, melyen a korai fotó készült róluk.

Az első kép 2013-ban készült, még csak randizgattunk, kerültük a nyilvánosságot, még nagyon friss volt a kapcsolatunk, mondtam Manónak üljünk be egy moziba.

Megvettük a jegyet a kasszában, és amikor megfordultunk, mint egy rossz hollywoodi filmben, 10 fotós ott térdelt velünk szemben és elkezdtek kattogni a vakuk. Hát peeersze, Kaszáék oda tudnak menni elbújni, ahol éppen valami fene tudja, milyen film sajtópremierje volt! Hát ennyit a diszkrécióról!" - kezdte bejegyzésében Kasza Tibi, aki a humoros történetből hirtelen komolyra vette a szót, és köszönetet mondott gyerekei anyjának az elmúlt 12 évért.

Aztán 12 évvel és két álomszép gyerekkel később, ma elkészült a jobb oldali fotó. Senki nem fogadott volna ránk, a legtöbb ember nem hitt a kapcsolatunkban, de nekünk elég volt, hogy mi hiszünk, kitartottunk egymás mellett, megéltünk nehéz, és varázslatos időket.

Társak vagyunk, barátok, szerelmesek, cinkosok, haverok… És nincs semmi ingyen, kell nekünk is dolgozni egymásért? Oh, persze hogy kell! Vannak viták mint minden kapcsolatban? Persze, hogy vannak! Lett volna néha könnyebb út? Biztosan… Az élet nem csupa cukormáz, bármit is vetítenek sokan! De bármi is jött, mindig együtt kerestük a megoldást, mert az van, hogy ezen az úton mi együtt megyünk végig. Apa, anya, gyerekek." - zárta gondolatait Kasza Tibi a szívhez szóló bejegyzésben.