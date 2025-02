Mi történt? Katalin hercegné és Vilmos herceg fontos eseményt hagytak ki

Az idei BAFTA-gálát vagyis a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia rendezvényét vasárnap este rendezték meg a a londoni Royal Festival Hallban. Az esemény kiemelkedő vendégei idén is a királyi család két tagja, Katalin hercegné és Vilmos herceg, azonban a páros nem jelent meg a díjátadón.

Vilmos herceg és Katalin hercegné

Fotó: Instagram.com/_kate_middleton_royal/

A rajongók egyből elkezdtek találgatni, hogy ismét egészségügyi probléma állhat a háttérben, ugyanis Katalin csak nemrég gyógyult ki a daganatos betegségéből. A valódi ok azonban roppant egyszerű: családi program miatt hagyták ki a BAFTA-gálát. Sajtóértesülések szerint Katalin hercegné és Vilmos herceg egy családi nyaralást tervezett a Karib-térségben, így három gyermekükkel Saint Luciába utaztak. A gyerekeiknek iskolai szünet van, és mivel számukra a család az első, inkább a közös program mellett tették le a voksukat. A híreket később a Kensington-palota is megerősítette a közleményükben.

A BAFTA-díjátadó a pár számára nagyon fontos, mivel Vilmos 2010 óta a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia elnöke. Ez az egyetlen díjátadó, amelyen a pár rendszeresen részt vesz, így hiányuk többeket is szomorúsággal töltött el. Vilmos herceg tavaly egyedül jelent meg a BAFTA-díjátadón, ugyanis Katalin egészségügyi okok miatt nem tudott részt venni az eseményen - számolt be róla az Entertainment Now.