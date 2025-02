Magyarországra érkezett, de szállodáról hallani sem akart Keanu Reeves

Keanu Reeves Magyarországra érkezett Ruben Östlund új filmje, a The Entertainment System is Down miatt, főleg a mogyoródi Astra stúdióban fognak forgatni a Hungaroring mellett.

Keanu Reeves a Sonic, a sündisznó 3. Los Angeles-i premierjén

Fotó: NurPhoto via AFP/Image Press Agency/NurPhoto / NurPhoto via AFP/Image Press Agency/NurPhoto

Mindenkihez van egy kedves szava, szívesen beszélget a leállások alatt, próbálja megtanulni a forgatócsoport tagjainak a nevét, és nagyon koncentrált.

Hihetetlen ember, semmi sztárallűrje nincs, semmilyen extra kívánsággal, őrült ötlettel, különleges vággyal nem állt elő, ő egyszerűen csak nyugodtan szeretne dolgozni és elvégezni a dolgát"

– mondta Keanu Reevesről, a vele való közös munkáról egy bennfentes a Blikknek.

Az informátor arról is beszélt, hogy a színész odáig van a száguldásért, imádja az autó- és motorversenyeket, így nem lenne meglepő, ha a magyar Forma-1-es pályát is kipróbálná – miközben több múzeumot, galériát is szeretne meglátogatni Budapesten.

"Nem akart szállodában lakni, fontos számára, hogy el tudjon bújni a nagyvilág elől, hiszen most nem szerepelni, hanem dolgozni van itt. Állítólag ez volt az egyetlen kérése" – árulta el a Blikk informátora.