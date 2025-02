Mintha vaskarókat szúrtak volna belém - kórházba került a TV2 szereplője

Kirilla Krisztián visszatért a műsorba, egy nap után kiengedték őt a katonai kórházból.

Kiképzés

Fotó: TV2

"A kórházban három orvos szenvedett velem, hogy egyáltalán le tudjanak fektetni. Valahogy a hátam be volt szúródva, vagy nem tudom... Bizonyos pózokban még kényelmes volt, de amikor elkezdtek forgatni, mintha vaskarókat szúrtak volna bele az oldalamba. Nincs törés, nincs bordatörés, erre gyanakodtak, de van egy erősebb zúzódás" - mesélte a társaknak.

A bajtársai elgondolkodtak azon, hogy eddig sem ő volt a legerősebb katona a rajban, de mostantól még nehezebb lesz vele - ennek ellenére persze örültek, hogy jobban van, és csak egy napot volt kórházban. "Amikor visszatértem, tényleg örültek nekem" - mondta A Kiképzés szereplője.

Kőkemény küzdelem A Kiképzésben

Január 27-én érkezett a TV2-re a Magyar Honvédséggel együttműködésben készült, katonai feladatokon alapuló sport-reality, A Kiképzés. A Honvédelmi Minisztérium és a TV2 közös fejlesztésű formátumában, a Magyar Honvédség állományából választott négy kiképző vezetésével civil versenyzők katonai megmérettetésekben küzdenek meg egymással a műsor 20 millió forint összértékű fődíjáért.

A verseny hevében azonban történhetnek komolyabb sérülések is, hiszen mindenki érzi, hogy egyre nagyobb a tét, már egyre közelebb a cél, azaz a fődíj. Mivel egyre kiéleződik a verseny mentálisan és fizikailag is, ezért sem meglepő, hogy a mai adásban az egyik versenyző az épségét kockáztatva is megpróbálja teljesíteni a feladatot.

A baleset a Molnár Attila főtörzsőrmester vezette Dobó rajban történt, amikor Kirilla Krisztián szinte egyik pillanatról a másikra lebénult a fájdalomtól, senki sem értette, mi történt a versenyzővel. Az állapota nem is javult, így orvost kell hívni hozzá. A versenyző elmondásai szerint még sosem érzett ilyet korábban, most is csak kisebb bajra gondolt, ami egy rossz mozdulat következménye lehetett, viszont nagyon megijedt attól, hogy sokáig nem múlt a fájdalma.

Más rajban is van probléma, nézze meg a videót!

