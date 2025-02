Kidobta a barátnője a Kőgazdag fiatalok sztárját

A Kőgazdag fiatalokban megismert Bárány Aurélról eddig jóformán csak azt lehetett tudni, hogy luxuskörülmények között él, magánéletéről nemigen beszélt sem a műsorban, sem azon kívül. Most Trunk Tamás videosorozatában mutatta meg a gardróbját, miközben korábbi barátnője is szóba került:

"Volt amúgy egy nőm. Három hónapig volt. Augusztustól novemberig tartó dolog. Talán négy hónap is volt. Az nem úgy sült el, ahogy kellett volna.

Ott egy nagyot koppantam, mert nem számítottam arra, ami történt végül. Talán még abba vagyok egy kicsit beleragadva"

– mesélte.

"Volt előtte egy hároméves kapcsolatom, de az egy semmi, az egy gyerekkori szerelem volt, de azt inkább el is akarom felejteni... Viszont ami most volt velem, az egy csoda volt. Megtapasztaltam ebben, amit ő adott nekem, hogy milyen egy család. Gyönyörű volt. Még hogy ha meg is bántott... De én is egy rohadék vagyok.

Egyébként ha egy kapcsolatban vagyok, nagyon rohadék vagyok. Egyet nem tudok: a szeretetemet kimutatni.

Pedig tudok szeretni… Szerintem gyerekkoromból jöhet ez. Valahogy nem tudom kimutatni az érzéseimet. Amikor baj van, akkor próbálom kimutatni. De akkor már b*szhatom" – magyarázta Bárány Aurél.