Feleségét gyászolja, járni is nehezen tud a Szomszédok sztárja

Koltai János 89 éves. A Budapest Filmstúdió és a Balázs Béla Filmstúdió munkatársa volt, ahol kisfilmeket készített. A Képzőművészeti Főiskolán 1959-ben, a Színház- és Filmművészeti Főiskolán pedig 1963-ban végzett. Akkor szerződött a Szegedi Nemzeti Színházhoz, ahol két évet töltött. 1965 után a Madách Színház tagja volt. 1990-ben Székesfehérváron önálló képzőművészeti tárlata volt. A Szomszédok teleregény vállalkozó karakterét, Gábor Gábort játszotta a kezdetektől a sorozat végéig.

Koltai János, a Szomszédok egykori szereplője

Fotó: TV2

A színész most vidéki otthonában él egyedül, nehezen tudja elfogadni, hogy felesége, Pap Éva meghalt. Járni is nehezére esik, de korábban is küzdött csípő- és térfájdalmakkal.

„A színészet úgy jött képbe, hogy hülyéskedni mindig szerettem, a szabadidőben mindig valami marhaságot csináltam, ez csak egy játék volt” – emlékezett. Évtizedeket töltött színpadon, rengeteg filmben játszott, főképp a hatvanas-hetvenes években, de a legtöbben a Szomszédokból ismerték. „Ott azt csináltam, amit akartam. A nevet is én választottam, volt, hogy át is írtam a szövegeket” – emlékezett.

„Az elmúlás a teremtés törvénye. Az számít, a születéstől a halálig, hogy csinálod az életed, az a mérték” – mondta a színész. Bővebben a TV2 videóján.