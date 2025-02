Ezeket a könyveket olvassa el, ha fel akar készülni 2025 tévésorozataira

Liz Moore: Hosszú, fényes folyó

Liz Moore magyarul is olvasható regénye két philadelphiai lánytestvérről szól, akiknek eltérő irányt vett az életük: amíg Mickey rendőrként dolgozik, addig Kacey egyre mélyebbre merül a drogok és szexmunkások világában – ráadásul pont akkor tűnik el, amikor egy borzalmas gyilkosságsorozat tartja rettegésben a környék lakóit. A tévés verzió március közepén debütál a Peacockon, az egyik főszereplő Amanda Seyfried lesz.

Martha Wells: Az Öldöklő-naplók

Érzelmes robot lesz Alexander Skarsgårdból

Fotó: Robyn Beck / AFP / Robyn Beck / AFP

Az Apple TV+ készülő sci-fi sorozatának, a Murderbotnak a központi alakja a címbéli android (Alexander Skarsgård), akinek veszélyes feladatai végrehajtása közben folyamatosan titkolnia kell, hogy képes az önálló gondolkodásra – miközben egyszerre taszítja és vonzza az emberek világa. Az ellentmondásos robotot Martha Wells mutatta be a The Murderbot Diaries című könyvsorozatában, amelynek első darabjait a magyar olvasók is ismerhetik.

Esi Edugyan: Washington Black

A tizennégy nyelvre, köztük magyarra is lefordított Washington Blacket 2018 egyik legjobb könyvének választotta a New York Times és a Washington Post, a Booker-díj akkori shortlistjére is felkerült. A 19. században játszódó történet címszereplője egy tizenegy éves rabszolgafiú, akinek egy haláleset után menekülnie kell Barbadosról, útja során pedig rengeteg kalandon esik át. A régóta megfilmesítésért kiáltó sztoriból a Hulu készít minisorozatot, a forgatás már 2024 őszén lezárult.

May Cobb: The Hunting Wives

Brittany Snow szorult helyzetbe kerül

Fotó: VALERIE MACON / AFP / VALERIE MACON / AFP

Már tavaly nyáron befejeződött a forgatás a Starz sorozatánál, amely May Cobb könyvén alapul. A történet hőse a Texasba költöző Sophie, aki hamar csatlakozik egy elit társasághoz – aztán azonban egy gyilkossági ügybe keveredik rajtuk keresztül. A „megszállottság, csábítás és gyilkosság regényének” adaptációjában olyan színésznők közreműködnek, mint Brittany Snow, Malin Akerman, Chrissy Metz vagy Katie Lowes.

Alafair Burke: The Better Sister

Jessica Biellel jön a The Better Sister

Fotó: Getty Images via AFP / Getty Images via AFP/2024 Getty Images

A magyar olvasók is több krimijét ismerhetik Alafair Burke-nek, akinek 2019-es könyvére, a The Better Sisterre az Amazon is felfigyelt, Jessica Biellel és Elizabeth Banksszel készítenek belőle sorozatot. A színésznők testvéreket játszanak, akik egymás után férjhez mennek ugyanahhoz a férfihoz – ami miatt persze megromlik a viszonyuk, csak akkor kezdenek el újra közeledni egymáshoz, amikor a férfit meggyilkolják.