Nagy veszélybe kerültek a reptéren a magyar együttes tagjai

Épp Ausztráliában tartózkodik a harmincéves Kozmix, azaz Lányi Lala és Horváth Zsolt, ahová egy háromállomásos turné miatt érkeztek. Már korábban is jártak ott, legutóbb 2017-ben, így most elérkezettnek érezték az időt arra, hogy visszatérjenek és ott is megünnepeljék a kerek évfordulójukat. Lányi Lala most elmesélte, hogy elég kalandosra sikerült az odavezető út, és azóta sincs megállás a fellépések miatt.

Izgalmasan indult az utazásunk, mivel már a Liszt Ferenc Repülőtéren beleszaladtunk egy bombariadóba. Pont a mi sorunknál találtak egy elhagyott táskát, ami miatt kiürítették a terminált. Már épp sorra kerültünk volna, amikor mindenkit kitereltek és persze, miután visszamehettünk, valahogy megint a sor végén találtuk magunkat”

– kezdte a beszámolót Lányi Lala, a Kozmix frontembere, aki elmondta, hogy ezzel nem ért véget a peches szériájuk.

Az énekes nagyon fáradt volt, mire sikerült felszállniuk a gépre, akkor már 24 órája volt ébren. Egy ideig egész kellemesen telt az utazás, de az átszállást majdnem lekésték, így nagyon feszült hangulatban folytatták tovább az utat, hiszen majdnem lemaradtak a gépről Dohában. Ekkor azt hitte, már túl vannak a nehezén, de tévedett, ugyanis elég jeges hangulat volt az út hátralévő részében.

Végül kényelmesen elhelyezkedtem és arra számítottam, hogy a tizennégy órás út nagy részét átalszom, de nem így lett. Olyan volt, mintha egy hűtőszekrény felső polcán ültem volna, közel a fagyasztórekeszhez.

Gyönyörű, kényelmes gép volt, de úgy tolták a hideget, mintha muszáj lett volna, szóval szerintem muszáj is volt. Dzsekiben és plédbe tekerve ültük végig, vagyis nem voltunk éppen kipihentek, mire megérkeztünk Sydney-be" - mesélte a Ripostnak a kalandos utazásukat Lányi Lala, akit valószínűleg már kárpótolt az óceánpart a sok kellemetlenségért.