Különleges esküvőt tervezget 22 évvel fiatalabb barátnőjével a 60 éves Kozso

Kozso az utóbbi hónapokban húsz kilót fogyott, folyamatosan koncertezik, és rengeteg új projekttel is készül. „Kiállítás nyílik majd a festményeimből, amiket a világ minden tájáról gyűjtök össze, de őszre elkészül a könyvem is, ami az életemről és annak minden szereplőjéről szól” - mondta a menedzserként is ismert zenész.

Kozso egy klip forgatásán

Fotó: facebook.com/amokfutok/photos

Hamarosan esküvőre is sor kerülhet. „Az biztos, hogy egyedi lesz, olyan, ami igazán illik hozzánk. Az, hogy mikor és hol tartjuk majd, egyelőre titok, igazából még Ágica előtt is, hiszen vagy gondolunk egyet és egybekelünk, vagy az én részletes meglepetéstervemet visszük véghez, ami viszont időigényesebb. Az biztos, hogy olyan lesz az esküvőnk, mint egy film” – mesélte a Blikknek.

Kozso 18 éve van együtt partnerével. „Körberepültük párszor a világot, de együtt szárnyalni jelenti a világot” – írta az Instagramon.