60 éves lett Charlotte a Szex és New Yorkból: 10 érdekesség Kristin Davisről

Függőségben szenved

Méghozzá divatmárka-függőségben! A Prada termékeinek óriási rajongója, és saját bevallása szerint nem emlékszik olyan esetre, hogy üres kézzel jött volna ki valaha a kedvenc boltjából.

A Szex és New Yorkban számtalan alkalommal viselt Pradát Fotó: Photo12 via AFP/Archives du 7eme Art

Örökbefogadással lett anya

Híres szerelmi kapcsolat fűzte Alec Baldwinhoz és Aaron Sorkinhoz is, de az élet úgy hozta, hogy végül sosem ment férjhez. 2011-ben fogadta örökbe Gemma Rose nevű lányát, 2018-ban pedig egy fiút, Wilsont. A színésznő Los Angeles-i otthonában neveli a gyerekeit.

Afrikához köti a jótékonyság

Davis az Oxfam nevű nemzetközi civil szervezet jótékonysági nagykövete. Ebben a minőségében látogatta meg 2011-ben a hírhedt kenyai Dadaab menekülttábort is, ami meghatározó tapasztalatot jelentett számára. Nem csak az Afrikában élő elesetteken, hanem az állatokon is segít: az elefántcsont illegális kereskedelme ellen küzd, dokumentumfilmeket készített a témában, sőt a Netflixen látható Karácsony a vadonban című filmet is ezért vállalta el.

Visszatér Charlotte-ként

2021-ben került a nézők elé az És egyszer csak… című sorozat a Szex és New York folytatásaként, amiben a szingli nagyvárosi csajok már nem a harmincas éveikben próbálják kezelni az élet és a barátság bonyolultságát, hanem ötvenes nőként, amikor talán minden még sokkal bonyolultabb. Az új széria pedig annyira bejött a nézőknek, hogy idén már a harmadik évad is érkezik belőle. Davis mellett a két főszereplőtársa, Cynthia Nixon és Sarah Jessica Parker is visszatér.

A Szex és New York hat évada és az És egyszer csak... két évada a MAX oldalán érhető el.