Betegséggel küzdött tragikus halála előtt a Krokodilvadász, Steve Irwin

Bindi Irwin, a tévésztárrá lett, milliók által meggyászolt Steve Irwin lánya arról beszélt, hogy apja a 2006-ban bekövetkezett halála előtt nem volt épp jó egészségi állapotban.

A krokodilvadász, Steve Irwin

Fotó: SPH Media via AFP

Milliók kedvence volt a Krokodilvadász

A dokumentumfilmekre specializálódott Steve Irwin, akit a magyar nézők főképp a Spektrum, National Geographic vagy az Animal Planet műsoraiból ismerhetnek, 2006 szeptemberében halt meg Ausztrália partjainál. A 44 évet élt filmes Queensland északi részén, Port Douglas mellett egy tengeri dokumentum-filmen dolgozott, amikor rája végzett vele. Helikopteres mentésre is sor került, egy közeli helyszínen próbálták volna megmenteni Iwin életét, ám a népszerű filmes már a mentők érkezése előtt meghalt.

A vadállatokkal gyakran együtt szereplő, és gyerekkorának egy részét is krokodilok közt töltő Irwin főképp az Animal Planetnek dolgozott, közel ötven dokumentumfilmet készített. Személye játékboltban is kapható műanyag akciófiguraként is tovább él, de könyveket is írt, számítógépes játék is készült róla. Természetfilmjei a számítások szerint 200 millió tévénézőhöz jutottak el világszerte. A Krokodilvadász Ausztrália egyik nagy kedvence, és két gyermek apja volt.

Inszomniával küzdött

Az inszomnia pszichológiailag diagnosztizálható, kóros álmatlanság: most Irwin lánya mesélt arról egy podcastben, hogy állatbarát édesapja „soha nem aludt”, mert kegyetlen álmatlansággal küzdött.

„Az apámnak szörnyű álmatlansága volt. Úgy értem, egyszerűen sosem aludt” – mondta Bindi Irwin, aki rábukkant apja tudományos munkáira. „Átnéztük a szekrényeit, és az emberek talán nem is tudják, hogy ilyen tudományos elméje volt. Átnéztem a naplóit, több ezer oldalnyi információt, tényeket, tanulmányokat találtunk.”

„Apa éjjel kettőkor kelt fel. A napja ekkor kezdődött, és mire mindenki más munkanapja elindult, ő már egy egész napos munkát elvégzett” – tette hozzá.