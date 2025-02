Kulcsár Edina: Rám már nincs is szüksége

Kulcsár Edina kissé nehezen viseli, hogy 2024 augusztusában született kisfia, Dion már nem csecsemő. "Kisbabám, aki már nem is olyan pici és aki már olyan sokat eszik, hogy rám már nincs is szüksége... Most jön az a rész amikor lelkileg meg kell küzdenem a ténnyel, hogy már pótolható vagyok. Anyukák, ti akik szoptattátok a gyermekeiteket.. ti hogy viseltétek ezt az időszakot?" - kérdezte a 657 ezer követővel rendelkező modell az Instagramon. Az Insta-sztoriban képet is mutatott a babáról.

Kulcsár Edina

Fotó: Instagram/Kulcsár Edina

Pát hete a lapok arról cikkeztek, hogy Kulcsár Edina és G.w.M házassága válságba kerülhetett – legalábbis ez a pletyka röppent fel, miután a képek elmaradoztak, egy informátor pedig úgy nyilatkozott, hogy „nincs minden rendben közöttük, néha tapintható a feszültség". Erről itt olvashat hosszabban.