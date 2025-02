Kiderült, milyen a viszony Kulcsár Edina és G.w.M gyerekei közt

Kulcsár Edina és férje, G.w.M 2022 elején vallották be, hogy egymásba szerettek, azonban a dolgokat bonyolította, hogy mindketten párkapcsolatban éltek. Kulcsár Edina hamarosan el is vált Szabó András Csutitól, akitől már két gyereke született, Varga Márk, azaz G.w.M elhagyta gyerekei anyját, Nagy Melanie-t, akitől neki is két gyereke született. Azóta bővült mozaikcsaládjuk, hiszen a sztárpárnak is két közös gyereke van.

Így nem meglepő, hogy nagyon elfoglaltak, kevés idejük marad egymásra és a pihenésre is. A múlt hétvégén azonban egy nagy családi wellnesszezésre utaztak, ahová mind a hat gyereküket elvitték magukkal. Most az egykori szépségkirálynő pedig úgy döntött, tiszta vizet önt a pohárba, így kérdezz-feleleket indított az Instagram-oldalán.

Kulcsár Edina a követői kérdésére azt is elárulta, hogyan neveli Szabó András Csutival közös gyerekeiket, és kivel töltenek több időt, hiszen sokszor azt híresztelték, az apjuknál vannak az idő nagy részében.

Alapvetően nem szeretek ilyenekről beszélni, de ha ez valahol felröppent, akkor nyilván szeretném megcáfolni ezt az állítást. Medox és Nina 5 napot vannak velem és 2 napot az apukájuknál. Hol hétköznap, hol hétvégén. Azt gondolom, hogy minden gyereknek az anyukája mellett a helye. Persze, vannak kivételes helyzetek... láttam már ilyet, nem is egyet.”

Ott simán az apukának ítélném a gyerekeket. Ha az anyuka nem ér rá a gyerekeire, akkor miért ne nevelhetné az apuka? Főleg, ha szívesen is tenné? Mi a gyerekeinknek élünk. Az elmúlt 3 évben mindent a gyerekek köré építettünk. Mi nem járunk bulizni hetente... Sőt! Ha megyünk valahova, szinte kivétel nélkül visszük magunkkal őket is. A munkát is úgy alakítjuk, hogy ők abból a lehető legkevesebbet érzékeljenek” – válaszolta követője kérdésére, aki konkrétan rákérdezett, hogy igaz-e, hogy gyerekeik Csutival élnek.

A négygyerekes édesanya azt is elárulta, hogy azok a pletykák nem alaptalanok, hogy babysitter segíti néha a gyereknevelésben, azonban csak egy ember segít neki, és az is úgy, hogy előre megbeszélik az időpontot, nem rendszeresen. A híresztelésekkel ellentétben azt állítja, csak tavaly december óta van segítsége, mert ekkor látta be, hogy nagy szüksége van rá, és így tudnak néha időt szakítani egymásra a férjével.