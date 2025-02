Százmilliót érő luxusautóban fotózkodott Kulcsár Edina

Nem először röppennek fel olyan hírek Kulcsár Edináról és G.w.M-ről, hogy pénzügyi gondjaik lehetnek, azonban ők ezt igyekeznek mindig megcáfolni. A rapper imád a pénzzel kérkedni, emiatt sokan haragszanak is rá és mihelyst adódik alkalom, igyekeznek bizonygatni az ellenkezőjét. G.w.M imádja a kocsikat, feleségét is megajándékozta már korábban több méregdrága autóval is, ezért feltételezték sokan, hogy most is újat kaphatott az egykori szépségkirálynő.

Varga Márk, azaz G.w.M először egy majdnem harmincmilliós Porschét vett szerelmének, azóta az eltűnt a színről, de helyette érkezett két BMW, sőt, magának egy Mercedest is beszerzett, amivel koncertezni jár. Ezért sem lepődnének meg a követőik már azon sem, ha most egy százmilliós Lamborghinit vettek volna.

A híresztelés abból indult, hogy Kulcsár Edina ismét jelentkezett szokásos hóvégi posztjával, melyben egy fotógalériát csinál a kedvenc pillanataiból az adott hónapban. Többen kiszúrták a méregdrága kocsit, amit úgy mutatott meg, hogy egy rózsacsokrot tarott elé, majd szelfizett is benne.

Azonban egy bulvártémákkal foglalkozó Reddit-csoportban cáfolták, hogy a házaspáré lenne az autó, azt állítják, hogy egy ismerősük kapta a születésnapjára, akinek a szülinapi partijáról is megosztottak néhány felvételt.

"A poén, hogy ez az autó nem az övé! Szülinapon voltak és az ünnepelt kapta 40. szülinapjára!" - írta a csoport egy tagja azért, hogy csillapítsa a kedélyeket, hiszen sokan nagyon felháborodtak azon, hogy a négygyerekes édesanyának mi szüksége van egy ilyen sportautóra, de kiderült, hogy nem az övé.

