Elfogatóparancsot adtak ki a magyar énekes ellen

Ismét megjelent a körözött személyek listáján Kunu Márió, akit ezúttal kábítószer birtoklása miatt keres a rendőrség. Az énekesnek nem először gyűlik meg a baja a törvénnyel, hisz már két éve is kábítószer birtoklása miatt, előtte pedig zaklatás miatt adtak ki ellene elfogatóparancsot.

Kunu Márió

Fotó: Instagram/Kunu Márió / Instagram/Kunu Márió

A 2022-es eset idején Kunu Márió családi fotókat posztolgatott, miközben épp körözték, majd igyekezett megmagyarázni a helyzetet. "Jelentem, egy 2019-es zaklatási ügy miatt maradt pénzbüntetés miatt adtak ki a körözést, amit nemrég tudtam meg én is, és már rendeztem is, úgyhogy a holnapi nap folyamán le is fog kerülni. Peace mindenkinek" – írta akkor, a mostani üggyel kapcsolatban azonban egyelőre nem szólalt meg.

Ki az a Kunu Márió?

Kunu Márió népszerű énekes, legismertebb száma, a Rajosan már a 30 millió megtekintést is átlépte a YouTube-on – miközben több más dala is tízmilliós megtekintés fölött jár. Legutóbb szerelmi drámájával került be a hírekbe, miután megcsalta a feleségét, Kunu Alexandrát – aki egyébként influenszer, az Instagramon több mint 100 ezren követik.