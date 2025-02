Egy zuglói lángosozóban zárta budapesti kalandozását a dél-koreai influenszer, Tzuyang, aki a mukbang műfaj extrém ágát képviseli, evős videóiban elképesztő mennyiségű ételt fogyaszt el.

Az egyébként törékeny alkatú Tzuyang korábban a híres Pléh csárdában is rekordot döntött, még az étterem sokat látott dolgozóit is meglepte azzal, hogy megevett két kiló rántott húst és két kiló cordon bleu-t, amire "desszertként" még két adag pacalpörköltet is ráküldött.

Tzuyang a budapesti lángosozónál

Fotó: YouTube/Tzuyang / YouTube/Tzuyang

Az influenszer más budapesti éttermek kínálatát is végigette, magyarországi útját pedig azzal zárta, hogy egymás után megevett hat jókora lángost: a különböző ízesítésűek közül egy nutellásat hagyott a végére.

"Ha Budapestre, Magyarországra jöttél, akkor ki kell próbálnod a lángost, igaz?" – mondta a videójában, amelynek vége felé itteni élményeit is összegezte. "Az étel mindenhol teljesen megfelelt az ízlésemnek. Tényleg sok nagyon finom dolog volt. És az emberek is tényleg nagyon kedvesek, nagyon jól éreztem magam, mert olyan kedvesen bántak velem" – magyarázta. Nézze meg a videóját itt!