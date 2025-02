Irány a brutális vadnyugat: itt vannak a legjobb westernsorozatok

A vadnyugat születése

A Netflixen látható a brutális sorozat, amelynek világában senki nincs biztonságban, gyakorlatilag bárki bármikor szörnyű halált halhat. A széria 1857-ben játszódik a háborús lázban égő Utahban, ahol a Mountain Meadows-i mészárlás után a mormonok az indiánokra fogják egy csapat telepes megölését – miközben egy nő a fiával próbál átjutni ezen a veszélyes területen. Valódi események, valódi figurák is megelevenednek tehát a képernyőn, ezek előterében játszódik a fiktív főszál.

Yellowstone

Az utóbbi évek legismertebb és legnépszerűbb westernsorozata volt, amelynek több spin-offja született már, sőt továbbiak is készülnek. Az eredeti szériában Kevin Costner karaktere bonyolódott határvitákba a ranch körül, az 1883-ban, illetve az 1923-ban pedig azt is megtudhattuk, hogy ugyanazon a helyszínen milyen események zajlottak a címbéli években. Várhatóan még idén indul Michelle Pfeifferrel a The Madison, amelyet ebben az összeállításban ajánlottunk.

Isten nélkül

„Egy kegyetlen bűnöző tartja terror alatt a Nyugatot, miközben bandájának egy régi tagját keresi, aki új életet kezdett egy csendes, csak nők által lakott kisvárosban” – olvasható a sorozat hivatalos ismertetőjében a Netflixen. Az 1880-as évek Új-Mexikójában egy csapat nő egy bányaszerencsétlenség után maradt férfiak nélkül, hozzájuk került a Jack O’Connell által játszott Roy Goode, akit Jeff Daniels karaktere üldözött. Az Isten nélkül 2017 meglepetéssikere volt, például a The Washington Post vagy a Vanity Fair is a legjobb sorozatok közé sorolta abban az évben.

A törvény embere

Szintén több listán megjelent a 2010-es évek legjobb sorozatai között a Justified, amelyből hat évad készült 2015-ig bezárólag. Nem volt a klasszikus értelemben vett westernsorozat, hisz a modern időkben játszódott, a Kentuckyban ténykedő békebíró, Raylan Givens (Timothy Olyphant) azonban leginkább vadnyugati módszerekkel intézte az ügyeket a belterjes környéken. A szériát Elmore Leonard írásai ihlették, 2023-ban folytatást is kapott A törvény embere: Detroit dzsungelében címmel.