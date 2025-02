Folytatódik a Legyen ön is milliomos!, már lehet jelentkezni

A TV2 az Instagramon is közzétette a felhívást, már várják a jelentkezőket a Legyen ön is milliomos! új évadába. Nézze meg a friss bejegyzést!

A tavaly visszatért Legyen ön is milliomos!-ban több sztár is kipróbálta magát: Laky Zsuzsi és Dietz Gusztáv nagyot buktak, Tóth Gabiék milliókat vittek el. Schobert Nobert meg akarta mutatni, hogy mire képes két stroke után, miközben a műsort vezető Palik László volt felesége, Marsi Anikó is megjelent a stúdióban.

Palik László korábban arról beszélt, hogy eddig ez a legkomolyabb formátum, amivel dolgozott, az Origónak pedig hosszabban is nyilatkozott a munkájáról – pár hónapja készült interjúnkat itt találja vele.