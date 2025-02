A világhírű vetélkedő, a Legyen Ön is milliomos! Palik Lászlóval tért vissza 2024-ben, akkor a civil játékosok mellett celebpárok is bemutatkoztak a produkcióban. A műsor 2025-ben visszatér a képernyőre, hamarosan indul a második évad, melyben már csakis civilek foglalhatják el a játékosok székét, hogy tudásukkal megnyerjék a milliókat. A TV2 a közösségi oldalán osztott meg egy videót, ezzel jelentette be, hogy folytatódik a legendás műsor, amelybe már várják a jelentkezőket.