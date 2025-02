Óriási elismerés: Leslie Mandoki a Rock and Roll Hírességek Csarnokában

„Ezekben a nehéz időkben, amikor hiányoznak a hídépítők a társadalmunkból vagy hatástalanok, nekünk, művészeknek kötelességünk tisztelettel és alázattal visszaadni valamit a közönségnek azért a sok évtizednyi szeretetért, amivel eddig eljuttattak minket” - mondta Leslie.- „Különösen New Yorkban, ahol mostanában sok időt töltöttem, A Memory Of Our Future kiemelt figyelmet kap az amerikai médiában, mint az év egyik ‘legfontosabb albuma.’ New York City Times Square-jén az album borítója ragyogott rám a ‘Modern Day Masterpiece’ (Modern mestermű) felirattal.

A fekete hattyús borítókép igazán szemet gyönyörködtető, és prominens helyet kapott a fontos lemezboltokban New Yorkban és Londonban is. Az albumborító szó szerint úgy ragyogott nekem és John Helliwell Soulmate társamnak, mint egy fény az alagút végén a londoni Waterloo Station LED-falán. Az Amerikából érkező euforikus kritikák különösen megérintenek: közel 50 évvel ezelőtt fiatal zenészként disszidáltunk…. át a vasfüggönyön nyugatra, ezáltal számomra ez egy álom megvalósulása. Tizenéves koromban, amikor még a keleti oldalon éltem, végtelenül büszke voltam a hetedgenerációs másolatra, amit egy Jethro Tull albumról szereztem. Monóban hallgattam a Tesla magnómon, és arról álmodoztam, hogy egy nap az én lemezeimet is árulni fogják London híres HMV lemezboltjában, az Oxford Streeten”- emlékezett vissza Leslie.

A Mandoki Soulmates alapító tagja, Ian Anderson (Jethro Tull) így nyilatkozott Leslie történetéről: „Leslie gyakran úgy gondol magára, mint egy menekültre, aki valami kellemetlen elől menekült el, és maga mögött hagyta a múltat.

Én azonban inkább úgy látom őt, mint valakit, aki megérkezett egy új helyre, új eltökéltséggel, új elkötelezettséggel és új optimizmussal.

Ahogy az ilyen eseményeken a Rock & Roll Hírességek Csarnokában szokás, a fő program után Leslie üdvözölte a lelkes amerikai rajongóit. Kedvesen beszélgetett velük, miközben CD-ket, bakelitlemezeket és a 30 Years of Mandoki Soulmates turné könyvét dedikálta egészen késő estig.