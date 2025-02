Elképesztő összeget keresett az OnlyFans-oldalán a nyolcvanas évek rocklegendája

A Femme Fatale egykori frontembere elárulta, hogy már nagyon régóta szeretett volna csatlakozni az OnlyFans-hoz, és most végre belevágott. Bár sokan azt hiszik, hogy az oldal kizárólag felnőtt tartalomról szól, Lorraine szerint ez nem igaz: "Azt hiszem, sokan azt gondolják, hogy ez az oldal csak pornó. De nem kell, hogy az legyen. Viszont szexi, az biztos! Én pedig baromi szexi vagyok” – mondta, hozzátéve, hogy ez a platform számára egy új önkifejezési lehetőség, ahol egyszerre oszthat meg exkluzív zenei tartalmakat és merészebb fotókat is.

Lorraine már 500 feliratkozóval büszkélkedhet, akik havi 20 dollárt, kb. 7.300 forintot fizetnek a tartalmáért.

Ezzel körülbelül 10.000 dollárt, azaz kb. 3,7 millió forintot keres havonta, és ez az összeg tovább növekedhet extra, fizetős tartalmak révén.

"Mindig lázadó voltam, tele meglepetésekkel. Ha szerencsém van, még 30 évem van hátra ezen a bolygón, és azt szeretném, hogy minden pillanatot kiélvezzek" - idézte a The Sun.

A The Chuck Shute Podcast vendégeként arról is beszélt, hogy nem zavarják a kritikák, és büszkén vállalja a döntését. „Sokan írják, hogy 15 éves koruk óta rajongnak értem. Most pedig itt a lehetőségük, hogy egy intimebb szinten is kapcsolatba lépjenek velem" - tette hozzá.