Érkezik a népszerű horrorfilm folytatása

A M3GAN című filmet még 2022-ben mutatták be és hatalmas sikert aratott a nézők körében. A film egy elárvult kislány barátjává váló emberszabású android ámokfutásáról szól, aki sorra öli meg az ellenségeit és mindent megtesz annak érdekében, hogy a kislány ne hagyja őt el. A film Amerikában egyetlen hétvége alatt csaknem megháromszorozta a ráköltött tizenkét millió dollárt, ezért sem meglepő, hogy az alkotók a folytatás mellett döntöttek.

A második részről meg egy rövid előzetes is kikerült, amiből nem derül ki sok minden, csupán annyi, hogy a gyilkos robotlány android szintet lépett, valamint a népszerű videójátékot, a Fortnite-ot is imitálja, amelynek karakterei is úgy táncolnak, ahogyan ő - szúrta ki a IGN Hungary.

A film előreláthatólag június 26-án kerül majd a magyar mozikba. A folytatásban ismét feltűnik Allison Williams, Violet McGraw, Amie Donald és Jenna Davis is.

Miről szól a M3GAN első része?

A történet főszereplője egy robotikai mérnöknő, aki mesterséges intelligencia segítségével megalkot egy kommunikációjában és külsejében is igencsak élethű játékbabát, majd amikor magához veszi az elárvult unokahúgát, jó ötletnek tartja bemutatni a kisgyereknek a M3GAN névre keresztelt prototípust. A kislány és a gép között pedig rögtön szoros barátság alakul ki, ahogyan azonban a robotlány folyamatosan frissíti a szoftvereit és egyre okosabb lesz, úgy válik gonoszabbá, idővel pedig a gyilkolástól sem riad vissza.