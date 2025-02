Különleges helyszínen, a levegőben kérték meg a magyar modell kezét

Ahogy arról az Origo beszámolt, decemberben eljegyezték a Next Top Model Hungary második helyezettjét, Czibolya Nikolettet. Vőlegénye, Filipánics Bálint a nézőknek több realityből is ismerős lehet. A pár 2021-ben a Miss Balaton gáláján találkozott, ahol Czibolya Nikolett modellkedett, a férfi pedig vendég volt.

A Next Top Model Hungary sztárja, Czibolya Nikolett és vőlegénye, Filipánics Bálint

Fotó: Instagram.com/nikolettcz/

A TV2 sztárja eddig nem mesélt az eljegyzés részleteiről, azonban most kivételt tett.

Nagyon romantikus volt, mert a hőlégballonozás nekem már régóta rajta volt a bakancslistámon.

A szülinapomra kaptam egy ilyen élményt, bár nem pont aznap, hanem egy kicsivel később mentünk el és akkor történt meg a lánykérés. A családunk is nagyon örült neki" - árulta el.

A pár ma már nem Budapesten, hanem Balatonfüreden éli a mindennapjait, amit nem bánnak, hiszen ez sokkal nyugodtabb és meghittebb, mint a főváros.

Balatonfüreden élünk most már a vőlegényemmel, tavaly nyáron költöztünk ide és nagyon szeretjük.

Annyira szeretem a vidéki környezetet meg a Balatont, hogy nekem jobban megéri felutazni Pestre egy-egy munka vagy esemény miatt. Szerencsére elég sok munkám is van, így van, hogy hetente többször is megyek, de egyáltalán nem bánom" - részletezte a Borsnak. Czibolya Nikolett korábban megosztotta, hogy nagy vágya, hogy hamarosan édesanya legyen, amit vőlegénye is támogat.