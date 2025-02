Ennél hitványabb film még nem vezette a Netflix toplistáját

A 2025-ös évkezdet Cameron Diazról és az ő nagy visszatéréséről szólt a Netflixen. A Jamie Foxx-szal közösen készített Újra akcióban hetekig állt a streaming-szolgáltató toplistájának élén, viszont múlt héten érkezett Amy Schumer és a Majdnem terhes című vígjátéka, ami letaszította az akciófilmet a listavezetői pozícióról. A magánéleti csalódások sorával megküzdő tanárnő, Lainy, egy nap úgy dönt, eltulajdonít egy műhasat, és a boldogságot abban próbálja megtalálni, hogy terhesnek adja ki magát. Kismamajógára jár, élvezi, hogy átadják neki az ülőhelyet a metrón, és még a szerelem is rátalál. Aztán természetesen egy ponton ráomlik a hazugságokból épített vár, és rendbe kell tennie mindazt a kárt, amit mások bizalmában okozott. Az "álterhes" komédiát egy hét alatt 25,1 millió ember tekintette meg világszerte, és ha csak azt nézzük, hogy Amy Schumerrel a főszerepben, Will Forte-tal és Urzila Carlsonnal mellékszerepekben, Tyler Spindellel a rendezői székben és a csókkirálynak számító Adam Sandlerrel a produceri pozícióban csupa-csupa komikus és vígjáték-specialista dolgozott a mozin, joggal feltételezhette azt mindenki, hogy ennek kell lennie az egyik, vagy talán legviccesebb alkotásának az egész évben. Nagyobbat nem is tévedhettünk volna.

A Majdnem terhes Netflixen jelenleg a legnépszerűbb filmnek számít

Majdnem terhes, de egyáltalán nem vicces

Hiába volt minden adott ahhoz, hogy egy nagyon szórakoztató vígjátékot tegyen terítékre a Netflix, hiszen az anyaság témája mindig hálás tud lenni, ez sajnos egyáltalán nem sikerült. A főhősnőnk egyáltalán nem szimpatikus, azonosulni sem igazán lehet vele a felelőtlen, önző és ostoba cselekedetei végett, a történet minden eleme kiszámítható, a mellékszereplők karakterei sablonosra és idegesítőre lettek megírva, a poénok pedig bosszantóan laposak. Ez a legutolsó tulajdonság pedig azért különösen fájó pont a projekt számára, mert féltucatnyi humorista dolgozott rajta, és ennek ellenére egyetlen egyszer sem csal, még csak mosolyt sem a néző arcára.

A Majdnem terhes 2025 egyik legviccesebb mozija is lehetett volna

Az Amy Schumer, Melissa McCarthy vagy épp a Rebel Wilson-féle vígjátékoknak egyébként közös jellemzője már évek óta, hogy a női humort lezüllesztik a legalacsonyabbnak számító, végbélgázokra és hangos káromkodásokra épülő szintre, ezzel pedig a közönséget is teljesen lenézik, azt gondolva, ez úgyis elég lesz majd az átlag ember számára. Ám, a nézők a Majdnem terhes iránti kevéske szimpátiája meg is mutatkozott a visszajelzésekben, az egyik leghíresebb értékelőportálon, a Rotten Tomatoes-on jelenleg 23%-on áll a 100-ból. Ebből az következik, hogy jelenleg hiába indítják el sokan, tele reményekkel a filmet, csak csalódottságot kapnak cserébe a végére, ha egyáltalán eljut bárki ennek a rettenetnek a fináléjáig.