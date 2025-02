Súlyosan megverték Mandula Ádámot

A sztár már korábban is keveredett botrányos ügyekbe, ugyanis részegen lövöldözött és drogozott. Mandula Ádám most a közösségi oldalán jelentkezett be, ahol elmondta, hogy megverte őt egy híres énekes.

A korábbi valóságshow-szereplő, Mandula Ádám korábban számtalan botrányba és drogügyekbe keveredett, sőt még a börtönben is ül kiszámíthatatlan viselkedése miatt. Mióta szabadult, rám sem lehet ismerni: a közösségi oldaláról törölte az eddigi botrányos fotóit, és videóit, és egyre gyakrabban látható a fiával. Ráadásul egy párt alkot egy fiatal lánnyal, akitől szintén lesz majd egy gyereke. Mandula Ádám

Fotó: Facebook/Mandula Ádám / Facebook/Mandula Ádám Mandula Ádám nemrég arról posztolt az Instagram-oldalán, hogy súlyosan megverték őt, a bejegyzésből pedig az is kiderült, hogy várandós párját is bántalmazták. Az elkövető állítólag hazánk egyik ismert énekese, Burai Krisztián volt. Találkoztam ma a Burai Krisztiánnal, aki így elintézett és a terhes feleségem is hasba ütötte! - mesélte a valóságshow-szereplő vérző fejjel, amit még a Ripost szúrt ki. A lap a történtek után felkereste az énekest, aki azt nyilatkozta, hogy nem érti, hogy miről van szó, ehhez pedig többet nem is fűzött hozzá. Mandula Ádám törölte az oldalára feltöltött videót.

