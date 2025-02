Durva dologgal vádolják a saját rajongói Manuelt - videó

Nemrég azzal hívta fel magára a figyelmet Manuel, hogy a rendőrség kitüntette őt, ami azért is volt meglepő, mert tavaly nyáron még fogházban töltött egy hónapot, miután 2017-ben letartóztatták drogbirtoklásért. Szintén 2017-ben történt, hogy másokkal együtt ellopta a Noé Állatotthon számára összegyűlt adományt, mintegy 60 ezer forintot, amiért pedig közmunkára ítélték. Persze, megfogadta, hogy változtat, és igyekszik kerülni a botrányokat, kitüntetését is azért kapta, mivel részt vett a »Gyermek mindenek felett« gyermekek védelméről szóló programjában, és a hatóság szerint is nagyon sok segítséget nyújtott.

Bár úgy tűnt, kezd egyenesbe jönni az élete, most újra súlyos vádakkal kell szembe néznie, azonban most nem a rendőrség, hanem saját rajongói szembesítették. Nem is akármivel vádolják, hanem azzal, hogy egy nagyon híres magyar slágert lopott el, majd adta el újdonságként, saját szerzeményeként.

Sokan úgy gondolják, hogy a fiatal énekes legújabb dala, a Mindenen túl dallama plágium lehet, mégpedig Komár László Húsz év múlva című szerzeményének másolata. Az eredeti dalt legtöbben ballagási ünnepségekről ismerhetik, hiszen a mai napig előszeretettel választják az iskolai ünnepségekre.

20 év múlva az ifjú vándor megpihen - Manuel módra

- fogalmazott egy kommentelő.

Egy napi gondolkodásomba került kideríteni, mire eszembe jutott, hogy honnan ilyen ismerős

- idézi a Bors egy másik felhasználó véleményét, aki egyet értett az előző megállapítással, de olyan is volt, akit a Republic együttes 67-es út című slágerére emlékeztetett jobban.

A lap szerint csak Manuel és Somogyvári Dániel nevét említik a feltöltött dal alatti leírásban, semmilyen más adat nincs megadva, de azt sem tudni ez alapján, történt-e esetleg valamilyen megállapodás az eredeti szerzővel, vagy a hasonlóság csupán a véletlen műve volt.