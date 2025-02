Borzalmas baleset: csak a sisak mentette meg a tévésztár életét

Megműtötték Mauricio Umanskyt csúnya síbalesete után, fémlemezt kapott a kulcscsontjába, amelyet 12 csavarral kellett rögzíteni. A valóságshow-szereplő vasárnap délután posztolt az állapotáról, arról írt a rajongóinak, hogy lábadozik szörnyű balesete után.

Mauricio Umansky

Fotó: Instagram / Mauricio Umansky

Umansky szerint a kulcscsontja tört darabokra, műtétre volt szükség, most egy fémlemez tartja. Köszönetet mondott az Aspen Valley kórház orvosainak és ápolóinak, és hozzátette, hogy a sisak mentette meg az életét - írta a TMZ.

A mexikói születésű, amerikai realitysztár olyan műsorokból ismert, mint a The Real Housewives of Beverly Hills (166 részben szerepelt), az I Want to Be a Hilton, a The Real Housewives Ultimate Girls Trip, a Buying Beverly Hills vagy az amerikai Dancing with the Stars.