Médiadíjat kapott a Valódi Nők

A díjat Pálfi Éva, a műsor tulajdonosa vette át, aki így nyilatkozott: "Tíz évvel ezelőtt, amikor először kiálltam azzal, hogy a nőkre oda kell figyelni, még erős ellenállásba ütköztem az üzleti szférában. Aztán két évre rá, már egyetemi tudásanyag volt az, amit létrehoztam, a B2W (Business to Woman) Marketing. Azóta is tanítom egyetemi mesterképzésen, és támogatom a cégeket és a médiát abban, hogy felelősen kommunikáljanak a női fogyasztókkal. Évente két nagy reprezentatív kutatást csinálunk azóta is már a Magyar Marketing Szövetség Női Marketing Tagozatával együtt, melynek alapítása óta elnöke is vagyok

. Mi történt ebben a 10 évben? Megszületett a harcos nő, átestünk a ló túlsó oldalára. Sokan mostanra égnek ki abban, hogy nőként férfi energiával akarnak érvényesülni. De a 2025-ös statisztikáink szerint sem találjuk meg az egyensúlyt a nőiségünkben, az anyaként való megfelelésben, a magánéletben, a munkában.

Sokkal több feladatot vállalunk magunkra mi nők, mint amit szabadna ahhoz, hogy megtalálhassuk és élvezhessük új szerepeinket.

A mára egyéves Valódi Nők rádióműsorunkban végre megszólíthattuk magukat a nőket is. Minden hétköznap reggel 7-10 ig együtt ébredünk, és számos edukációs tartalommal erősítjük a magyar nők önbizalmát.

Foglalkozunk a nőiségtől az egészségen át a fizikai állapotig, a vágyaktól az élethelyzeteken át a közösségekben szereplésig. A tudatos vásárlás mellett, a női szerepekre is fókuszálunk, és napról napra téma nálunk a munka és magánélet egyensúlyának megtalálása.

Az őszinte és segítő kommunikációnk része az is, ha szakértőket hívunk olyan beszélgetésekhez, mint például a női alkoholfogyasztás, a fiatal hölgyek klímaszorongása, a családon belüli erőszak, a munkájában extrán sikeres felsővezető nők kihívásai. A „valódi nő” a műsorvezetőink és a hallgatóink számára azt jelenti, hogy elfogadjuk magunkat minden pozitív és negatív érzésünkkel, vágyunkkal együtt. Olyanok vagyunk, amilyenek és tiszteljük egymás értékeit.”

Valódi Nők műsorvezetői öt sikeres nő: Köllő Babett, Balázs Andrea, Pálfi Éva, Demcsák Zsuzsa és Argyelán Kriszta. A műsor nemrég kibővült egy online platformmal, a Valódi Nők Klubjával. A műsor készítői nagyon odafigyelek arra, hogy a stresszes kommunikációból kiszakadva igazi, megtartó, intim közegeket alkossanak a hallgatókkal, ahol senki nem sérül, nem bántja, hanem támogatja egymást.