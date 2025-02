Mi történt? Lecserélhetik a Megasztár zsűritagjait

2024-ben, 12 év kihagyás után tavaly szeptemberben visszatért a TV2 tehetségkutatója, a kereskedelmi tévézés egyik legsikeresebb műsora. A zsűrit Rúzsa Magdi, Caramel, Marsalkó Dávid, Marics Peti és Papp Szabi alkották, de elképzelhető, hogy idén több csere is lesz.

Rúzsa Magdi egyedüli nőként zsűrizett a Megasztár 7. évadában

Fotó: TV2

A Story szerint több zsűritagot is lecserél idén a TV2. „Lazább, viccesebb és konfliktusosabb zsűriprodukciót szeretnének az idei Megasztárban. Én úgy tudom, hogy csak Marics Petihez ragaszkodnak, és több embert is megkerestek a lehetőséggel. Egy olyan zenésznek is felkínálták a széket, aki hamarosan az Ázsia Expressz forgatására indul” – mondta egy informátor. Elképzelhető, hogy Curtis is beül a zsűribe.

