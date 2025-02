Meghalt Dudás Miki édesapja

Szomorúan tudtatta a hírt Dudás Miklós, egykori olimpikon kajakozó, hogy fél éve kómában fekvő édesapja feladta a küzdelmet és meghalt. Bár családja minden tőle telhetőt megtett, az orvosai is küzdöttek, több komoly műtéten is átesett, Dudás István végül belehalt a súlyos sérüléseibe.

Zöld csillag kihunyt az égen, a csónak partot ért. Hideg csendben fekete minden, legyen az álmod, legyen az álmod szép… Nyugodj Békében Édesapám!

- írta röviden Dudás Miki, aki egy korábbi fotót osztott meg édesapjáról, melyen unokájával a karjai között látható.

Ez történt Dudás Miki édesapjával

Az egykori olimpikon édesapját hat ismeretlen férfi verte meg kegyetlenül egy benzinkúton, még nyár végén, augusztus 30-án, ő azonban csak októberben hozta nyilvánosságra az esetet. A rokkantnyugdíjas, 55 éves férfi állapota azóta sem javult, már lassan fél éve kómában feküdt. Dudás elmondásai alapján ő és apja egy személyes konfliktust akartak rendezni a férfiakkal, végül tragédia lett belőle, hiszen szinte minden ok nélkül támadtak rá Dudás Istvánra, aki az ütés következtében földre zuhant és súlyos koponyatörést szenvedett.

Később nyolcórás koponyaműtétet is végrehjatottak az orvosai, mely közben egy műkoponyát ültettek be a sérült területre, ennek ellenére sem javult az állapota. Családja nemrég már beletörődött, hogy Dudás István már sosem lesz a régi, és valószínűleg sosem ébred fel a kómából. A férfi támadóiról jó ideje nem hallani, korábban ügyvédeik magyarázkodtak a súlyos bántalmazási ügyet követően, a férfiak között állítólag volt bokszoló is.