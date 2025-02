Kilencvenéves korában meghalt Harkányi Endre Kossuth-díjas, Jászai Mari-díjas színész – tudta meg az Index. A 90 éves Harkányi Endre idén januárban egy szanatóriumból adott interjút: mint kiderült, combnyaktörése volt.

Fotó: Origo

"Elestem otthon. Nem tudom, hogyan. Eszembe jutott a gyerekdal, hogy János bácsi a csatában elesett egy fűszálban.

Én megbotlottam, eltörtem magam, de már jól vagyok. Gyógytornáztatnak. Nagyon jó itt. Igazán rendesek velem. Szép a hely, kiváló az ellátás. Erdőre néz a szobám. Kitekintek az ablakon, és látom a havas fákat. Nagyon romantikus a panoráma.

Hárman vagyunk a szobában. Tízméteres teraszunk van, lent a sétány, a nővérek kedvesek. Mit akarjak még?" – nyilatkozta Harkányi Endre néhány hete a Story magazinnak.

Az utcáról vitték be próbafelvételre

Harkányi Endre 1934. március 26-án született Budapesten zsidó családban. Szüleit még gyerekként elvesztette, édesanyja a deportálások áldozata lett, édesapja az ukrajnai munkaszolgálatból ugyan hazatért, de betegen, hamarosan meghalt.

"Könyörgöm, akasszuk fel!" - tizenegy évesen ezzel a vágyódó-izgatott mondattal kezdte meg színészi pályafutását a Valahol Európában című filmben.

Az utcáról vitték be próbafelvételre Józsefváros valamelyik szűk és sötét mellékutcájából, és sem akkor, sem később a forgatás alatt sem jutott eszébe soha, hogy színész legyen. Pedig moziba sokat járt már korábban is; a Kun utca és Teleki tér sarkán levő fűrészporos-dob-kályhás moziba, főleg a Tarzan-filmeket imádták.

A felszabadulás után árván maradt nyolcadik kerületi, szegény srác volt. Kifutófiú lett a New York jegyirodában, ami nem valami magas állás, de nemcsak másnak hordta ki a színházjegyeket, maga is beült sok előadásra. Egyik nevelőotthonból ki, a másikba be, így teltek az évek, majd egy kollégiumban kötött ki.

Úgy éreztem, hogy sok mindent el akarok mondani az embereknek: ezért kezdtem verset mondani, színészkedni.

A VIII. kerületi úttörőcsapatnak volt egy színjátszó köre." Akikkel ott összebarátkozott, azokkal sokáig tartotta a kapcsolatot. Dolgozott ívhegesztőként, lakatosként, segédmunkás volt a Könyvterjesztő Vállalatnál.1952-ben felvették a főiskolára. Rövidnadrágban, tornacipőben érkezett a felvételire, be sem akarták engedni, senki sem nézte tizennégy évesnél idősebbnek. Még a tanév kezdete előtt le kellett tennie a szakérettségit azokból a tárgyakból, amiket a főiskolán is oktattak. Ez volt a nyári programja akkor: tanulás reggel nyolctól este tízig.

Diplomás színészként Debrecen volt az első állomáshelye, abban a Csokonai Színházban jutott első szerepeihez, amelynek Szendrő József volt az igazgatója, ahol például Mensáros László, Soós Imre, Latinovits, Márkus László, Békés Rita, Hofi Géza játszott.

Debrecenből a Petőfi Színházba vitte az útja, oda hívta Szinetár Miklós, ott lett az első magyar musicalszínház egyik alapító tagja és oszlopa.